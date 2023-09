Partita a scacchi vivente inaugura maratona Jazz all' Aquila

Unacon musicisti in costume chiamati a riempire le caselle, a muoversi e a suonare secondo uno schema preciso. Con questa originale proposta artistica èla 9/a edizione della ..."Uno vede la vita come un fiume, uno come un deserto, un altro come unacon la morte. Io la vedo sotto forma di un gioco di Shangai fatto da solo". Siamo onorati di avere uno ...... dalle ore 15:30, alla Fontana delle 99 Cannelle con uno degli appuntamenti più attesi di questa nona edizione, un evento originale prodotto direttamente dal festival, lain Jazz, ...

Marostica, 100 anni di partite a scacchi con personaggi viventi Agenzia ANSA

Una partita a scacchi con musicisti in costume chiamati a riempire le caselle, a muoversi e a suonare secondo uno schema preciso. Con questa originale proposta artistica è partita la 9/a edizione ...L’AQUILA – Una partita a scacchi con musicisti in costume chiamati a riempire le caselle, a muoversi e a suonare secondo uno schema preciso: con questa originale proposta artistica è partita la nona e ...