Parola d' ordine | idratazione

Il giovane si reca a un party esclusivo (lad'per entrare è un filo iettatoria, ovvero "L'ultima notte del mondo". Ma in realtà Manuel è vittima di un ricatto. È alla festa per ...Poi ha preso lail sindaco Giberti, ricordando il motivo dell'intitolazione. "Siete in ... Il 18 ottobre del 1994 ottenne l'onorificenza pontificia di Commendatore dell'di San Silvestro ...La"comunione" ci spiega bene cos'è la Chiesa. In questo corpo della Chiesa, il Vescovo non ... In altre parole, l'unità nella Chiesa non è questione die di rispetto, e nemmeno una buona ...

Manovra: Fratoianni, 'promesse elettorali già tradite, austerità è parola ordine destra' La Gazzetta del Mezzogiorno

Anche L’ordine del tempo si apre con una discussione su una tragedia greca: l’Alcesti, ri-discussa nella modernità con una superficialità solo apparente. Nella intensa conferenza stampa del pomeriggio ...“Meno spazio alle serie Usa, è il momento del cinema italiano”: la ricetta di De Maio. Parola d’ordine: cinema italiano. Basta serie americane. Basta produzioni straniere. È arrivato il momento di ...