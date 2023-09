Papa in Mongolia torna a invocare pace e rispetto creato

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel suo primo discorso pubblico, pronunciato davanti alle autorità pubbliche dellaFrancesco èto a chiedereper il mondo ed un congiunto sforzo per la salvaguardia del. ...

Nel suo primo discorso pubblico, pronunciato davanti alle autorità pubbliche dellaFrancesco ètornato a chiedere pace per il mondo ed un congiunto sforzo per la salvaguardia del creato. Nel suo discorso pronunciato alle 4.20 ora di Roma, presso la Sala Ikh Mongol,di ...Gli appelli di Francesco nel primo discorso della visita al Paese che confina con Cina e ...Durante il volo il messaggio del Pontefice al Dragone: "Prego per il vostro ...

Papa Francesco accolto in Mongolia, prima volta per un Pontefice RaiNews

le condizioni di quella che un tempo fu la 'pax mongolica', cioè l'assenza di conflitti", ha detto papa Francesco alle autorità della Mongolia in occasione del suo 43mo viaggio apostolico, il primo ...Storica perché è la prima volta che un Pontefice si reca in Mongolia, ma poco meno di ottocento anni fa papa Innocenzo IV nel 1246 inviò Giovanni di Pian del Carpine alla corte degli Imperatori ...