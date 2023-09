Papa in Mongolia | “Creiamo insieme un futuro di pace”

Storica perch è la prima volta che un Pontefice si reca in, ma poco meno di ottocento anni faInnocenzo IV nel 1246 inviò Giovanni di Pian del Carpine alla corte degli Imperatori ..."La" ha affermatoFrancesco " non è solo una nazione democratica che attua una politica estera pacifica, ma si propone di svolgere un ruolo importante per la pace mondiale". Il viaggio ...Citta' del Vaticano, 2 set. Nel suo primo discorso pubblico, pronunciato davanti alle autorita' pubbliche dellaFrancesco e'tornato a chiedere pace per il mondo ed un congiunto sforzo per la salvaguardia del creato. Nel suo discorso pronunciato alle 4.20 ora di Roma, presso la Sala Ikh Mongol,di ...

