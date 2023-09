Papa Francesco in Mongolia | “Diamoci da fare insieme | costruiamo futuro di pace”

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Passino le nuvole oscure della guerra, vengano spazzate via dalla volontà ferma di una fraternità universale in cui le tensioni siano risolte sulla base dell'incontro e del dialogo, e a tutti vengano garantiti i diritti fondamentali! Qui, nel vostro Paese ricco di storia e di cielo, imploriamo questo dono dall'Alto edaper costruire un avvenire di". E' il monito delnel suo primo discorso in, incontrando le autorità e il corpo diplomatico a Ulan Bator. ”Voglia il Cielo che sulla Terra, devastata da troppi conflitti, si ricreino anche oggi, nel rispetto delle leggi internazionali, le condizioni di quella che un tempo fu la 'pax mongolica', cioè l'assenza di conflitti", l’appello del. Nel lungo discorso alle ...

Per il'sono segni del desiderio di condividere la propria opera, in spirito di servizio ... "Auspico - ha detto- che, grazie a una legislazione lungimirante e attenta alle esigenze ...Dopo la riapertura, lo scorso il 24 agosto come annunciato e previsto dall'arcivescovo di Potenza Salvatore Ligorio, "in sintonia con" e affidandosi "all'intercessione del Santo ...Con queste paroleha aperto l'incontro con le autorità politiche e religiose, il Corpo diplomatico, gli imprenditori e i rappresentanti della società civile e della cultura della ...

In queste ore Papa Francesco sta incontrando le autorità in Mongolia, dove si trova in visita. Il tema principale è stato quello della pace.Per il Papa “sono segni del desiderio di condividere la propria ... la pace e l'armonia sociale". "Auspico - ha detto Francesco - che, grazie a una legislazione lungimirante e attenta alle esigenze ...