Papa Francesco in Mongolia | all’altro capo del mondo “la Chiesa nascente”

(Di sabato 2 settembre 2023) Partito in volo da Roma Fiumicino alle 18:30 del 31 agosto,è atteso in. La capitale Ulaanbaatar è pronta ad abbracciare per la prima volta nella sua storia un Pontefice cattolico. Un paese grande 5 volte l’Italia, la. Con appena 3,3 milioni di abitanti, dispersi su un territorio vastissimo. E in cui i cristiani cattolici sono una minoranza quasi invisibile: 1.500 persone. In questi giorni il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in un’intervista ai media vaticani, ha parlato dell’entusiasmo con cui la piccola comunità cattolica di questo paese asiatico si sta preparando ad accogliere il. Nel suo 43° viaggio apostolico,sarà dal 31 agosto al 4 settembre ad Ulaanbaatar, capitale della. Lo accoglierà il ...