Papa Francesco “Costruire un avvenire di pace”

(Di sabato 2 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –ha incontrato la chiesa mongola nella cattedrale di Ulaanbaatar, incoraggiando a proseguire l'impegno in comunione e semplicità, nella cura sanitaria, nella promozione culturale e nel rispetto della dignità delle persone. Il pontefice ha lanciato anche un messaggio ai governanti ricordando come non abbia un'agenda politica da portare avanti l'azione di evangelizzazione della Chiesa.nella cattedrale della capitale dedicata ai santi Pietro e Paolo, rivogendosi alla piccola comunità di vescovi, sacerdoti, missionari, consacrati e consacrate e operatori pastorali presenti nella Chiesa in Mongolia, ha detto loro: “Non abbiate paura dei numeri esigui, dei successi che tardano, della rilevanza che non appare. Non è questa la strada di Dio”, invitando a guardare a Maria che ha compiuto grandi cose ...