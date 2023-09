(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà aperto4 settembre il cantiere per la realizzazione di un percorso in totale sicurezza nella zona di vico Pizza a Torre del Greco (Napoli), in modo da consentire ai circa settanta residenti dei palazzi della piccola arteria con accesso direttamente da corso Umberto I di ritornare nelle loro abitazioni, quelle evacuate lo scorso 16 luglio a causa del crollo di una palazzina nel quale rimasero ferite tre persone. Lo fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che nei giorni scorsi sull’argomento ha tenuto una serie di incontri specifici. Iche avranno inizioseguono quelli che stanno interessando unostabili più danneggiati dal cedimento di un mese e mezzo fa, quello posto a ridosso dell’ala crollata sotto la quale fu estratta l’unica ...

Chigi ostentano tranquillità indicando nella frenata dell'economia tedesca la prima causa ... La smetta di dare la colpa sempre a qualcun altro: il Pil èper l'inerzia e l'incapacità ...Fino ad oggi si è vantata per la crescita del Pil italiano, che in realtà è letteralmente... Oggi Meloni raccoglie quello che ha seminato in tutti questi mesi aChigi, con il cappello ..."Oggi Meloni raccoglie quello che ha seminato in tutti questi mesi aChigi con il cappello in mano di fronte ai falchi dell'austerità". Lo scrive su Facebook il ...è letteralmentea ...

Palazzo crollato, lunedì i lavori per il ritorno a casa degli sfollati anteprima24.it

Sarà aperto lunedì prossimo, 4 settembre, il cantiere per la realizzazione di un percorso in totale sicurezza nella zona di vico Pizza , in modo da consentire ai circa ...Un pino secolare di almeno 10 m è crollato la sera del 26 dicembre in via Ascoli Piceno, sfiorando una palazzina e provocando un boato. I residenti hanno sentito il rumore dei vetri che si muovevano.