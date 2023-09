(Di sabato 2 settembre 2023) Islamabad, 2 set. - Unapakistana è statadaiin Pakistan per presunta relazione extraconiugale. Fonti locali citate dal quotidiano pakistano 'Dawn' hanno riferito che laè morta per mano del marito, del cognato e di una terza persona, che l'hannoe picchiata con un oggetto contundente nel distretto di ...

Islamabad, 2 set. - Unapakistana è stata lapidata dai parenti inper presunta relazione extraconiugale. Fonti locali citate dal quotidiano pakistano 'Dawn' hanno riferito che laè morta per mano del ...Solo che lasembra essere letteralmente sparita da ventotto mesi. Ma sembrerebbe se non altro ...Europa (come avrebbe fatto sapere inizialmente Shabbar Abbas) ma sarebbe anzi tornata in. ......i quattro familiari uomini accusati di aver ucciso la giovane Saman che rifiutava un matrimonio combinato indi cui era stato già celebrato il fidanzamento. Manca all'appello l'unica, ...

**Pakistan: donna lapidata dai parenti per presunto adulterio** La Gazzetta del Mezzogiorno

Sparita da oltre 28 mesi, è l’unica imputata del delitto che non è ancora stata catturata. Il marito, estradato, è in carcere a Modena. Il procuratore: "Ora abbiamo più speranze di arrivare a lei".La madre di Saman Abbas è latitante da 28 mesi. Anche lei probabilmente in Pakistan: è l'unica accusata per la morte della diciottenne a non essere stata arrestata, lei che era presente negli ultimi m ...