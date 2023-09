Pagelle Roma-Milan | i voti di Gazzetta | Krunic | gran serata

Milan dopo la vittoria in casa della: meraviglia Leao, bocciato in pieno Tomori dopo l'espulsione I giornali di oggi stilano ledel Milan dopo il successo esterno in casa della ..., i voti ai giallorossi dopo il Milan: tremenda prestazione di Celik, si salvano solamente in pochi I giornali oggi in edicola stilano ledelladopo il ko interno contro il ...6,5 Rui Patricio Non così colpevole come contro il Verona, il portoghese però rimane protagonista in negativo della serata romanista. Commette il fallo da rigore su Loftus - Ceek che indirizza la ...

Roma-Milan, le pagelle: Lukaku si salva, 6. Disastro Celik, 4.5. Loftus da 7,5 La Gazzetta dello Sport

Terza serata sul red carpet di Venezia 2023. Tra scollature, abiti cangianti e tulle: qualche scivolone e (poche) lezioni di stile. Ecco i nostri voti.Nessuno può più spendere e adesso arrivano anche dall’Arabia a far razzia sui nostri campi. Noi andiamo in cerca di giovani ...