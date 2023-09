Pagelle Milan post Roma | Leao meravigliao | ma che errore Tomori!

(Di sabato 2 settembre 2023)dopo la vittoria in casa della: meraviglia, bocciato in pieno Tomori dopo l’espulsione I giornali di oggi stilano ledeldopo il successo esterno in casa della. Migliore in campo, spina costante nel fianco degli avversari e autore dello splendido gol del 2-0. Disastro Tomori: l’inglese commette due falli ingenui con Belotti incapace di fare male. Se la prende con Rapuano, ma il 4 in pagella è tutta colpa sua.

Roma, i voti ai giallorossi dopo il: tremenda prestazione di Celik, si salvano solamente in pochi I giornali oggi in edicola stilano ledella Roma dopo il ko interno contro il ...Roma 6,5 Rui Patricio Non così colpevole come contro il Verona, il portoghese però rimane protagonista in negativo della serata romanista. Commette il fallo da rigore su Loftus - Ceek che indirizza la ...RIVIVI IL LIVE DI ROMA -Ledella Roma. Rui Patricio 5: Procura il rigore che stappa la gara. Prova a rimediare con un bell'intervento su un tiro velenoso di Pulisic nel primo tempo. ...

Roma-Milan, le pagelle: Lukaku si salva, 6. Disastro Celik, 4.5. Loftus da 7,5 La Gazzetta dello Sport

Milan, non è sfuggita a molti la nuova posizione in campo del capitano rossonero. Vediamo qui di seguito le parole del tecnico.Nessuno può più spendere e adesso arrivano anche dall’Arabia a far razzia sui nostri campi. Noi andiamo in cerca di giovani ...