Pagelle Atalanta-Monza | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 2 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: fine primo tempo: Ederson (ATA) Colpani (MON) FLOP: fine primo tempo – (ATA) Izzo (MON): a fine partita

Sportface vi racconterà l'incontro in tempo reale con video, moviole,, highlights e molto altro ancora.- MONZA: I TELECRONISTI DI SKY E DAZNCome Cudrig, mancato in campo al posto di Di Serio, venduto all'qualche ora prima del ... Tabellino eLucchese - Perugia 0 - 0 Lucchese: Chiorra 6.5, Alagna 6, Benassi 6, Merletti 5.5, ...Bologna - Cagliari,- Monza, Empoli - Juventus anche sui canali Sky. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 1 settembre 18.30 Sassuolo - ...

Sassuolo-Atalanta, le pagelle Sky Sport

In più sono arrivati per dare velocità e imprevedibilità alle fasce Bellanova, Valentino Lazaro e per ultimo Soppy dell'Atalanta. Il tecnico è stato accontentato con l'innesto del suo vecchio pallino, ...Udinese-Frosinone le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...