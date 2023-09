Pagelle Atalanta-Monza 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:- Monza Ledei protagonisti del match trae Monza, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: fine primo tempo: Ederson (ATA) Colpani (MON) ...Sportface vi racconterà l'incontro in tempo reale con video, moviole,, highlights e molto altro ancora.- MONZA: I TELECRONISTI DI SKY E DAZNCome Cudrig, mancato in campo al posto di Di Serio, venduto all'qualche ora prima del ... Tabellino eLucchese - Perugia 0 - 0 Lucchese: Chiorra 6.5, Alagna 6, Benassi 6, Merletti 5.5, ...

Sassuolo-Atalanta, le pagelle Sky Sport

L'Atalanta sconfigge per 3-0 il Monza, decisivi per Gasperini la doppietta di Scamacca ed il gol di Ederson, che condannano Palladino ...Atalanta-Monza le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...