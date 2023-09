Ottava tappa Vuelta 2023 | Doppio colpo Jumbo-Visma | vince Roglic e Kuss si prende la maglia rossa

(Di sabato 2 settembre 2023) Giornata favorevole allache mette la doppia firma nell’, da Denia a Xorret de Cati’ di 165 km. Il capitano dei “calabroni”, Primoz, infatti, conquista la vittoria in volara davanti ad Evenepoel e Ayuso, mentre il suo compagno di squadra, Seppè la nuova: LA CRONACA La frazione odierna era considerata molto dura con ben cinque salite impegnative, tra cui l’ultima di 3,9 km.con pendenze dall’ 11 all’ 22%. Intorno ai 100 km dal traguardo, oltre 30 corridori vanno in fuga. La, dopo uno svantaggio di cinque minuti, ...

Classifica Vuelta a España 2023: Kuss sale in vetta, Roglic a 7" da Evenepoel. Vingegaard vicino OA Sport

