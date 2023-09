Ostia | si scontra con un’altra auto di notte e fugge | 40enne denunciato

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 settembre 2023)– Ha provocato un incidente, in cui un 23enne è rimasto ferito, e poi è scappato. Unè stato individuato edagli agenti del Gruppo pronto intervento traffico (Gpit) della polizia locale. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo, ladel 16 agosto, intorno alle 3.00, in via Agostino Chigi, alla guida di una Suzuki Swift si èto con un’Alfa Romeo Mito provocando lesioni al conducente di 23 anni che proveniva dal senso di marcia opposto. Dopo l’urto ha abbandonato l’, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine senza prestare soccorso al giovane. Grazie alle indagini delle pattuglie intervenute per i rilievi, dagli elementi raccolti sul luogo dell’incidente e tramite la ricostruzione dei movimenti del ...