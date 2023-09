Osimhen è diventato rigorista | con Garcia tira e segna con maggior sicurezza Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) In due giornate di campionato di Serie A, Victorè già a quota 3 gol. Ieri l’allenatore del Napoli, Ridi, ha elogiato il suo attaccante in conferenza stampa: «È uno dei più forti centravanti al mondo in questo momento». Ladello Sport si sofferma sul modo in cuiha resoun. La novità della stagione del Napoli. La rosea scrive: “Ma in questa stagione c’è una novità,lo ha “nominato”. E la differenza, rispetto al recente passato, è che adessocon. Infatti nella stagione precedente aveva sbagliato contro il Liverpool e nel maggio scorso con la Fiorentina, poi riuscendo comunque nel tentativo ...