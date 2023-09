Orsa Amarena uccisa | un atto vile

(Di sabato 2 settembre 2023) L’uccisione dell’orso a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo, è un, una sconfitta per l’uomo che invece di trovare soluzioni che garantiscano una convivenza, ricorre al più brutale degli espedienti, contro la vita, contro la natura. Scriveva lo scrittore Ernest Hemingway: “C’è qualcosa di nobile in questa grossa bestia, qualcosa che fa pensare ad un barlume di sentimento umano, sparare ad un orso è come sparare ad un fratello”. Gli orsi ritenuti pericolosi (e non era questo il caso) vanno contenuti in aree controllate, ma in nessun caso possiamo prospettare come soluzione al problema il loro abbattimento attraverso quella che sarebbe una sorta di “esecuzione legale”. Il gesto di questo allevatore va condannato fermamente, e i rappresentanti dello Stato devono essere prudenti nel lanciare messaggi che possono incoraggiare, indirettamente, ...

Roberto Saviano si è scagliato contro quell'uomo che in Abruzzo ha ucciso l'. Fin qui nulla da obiettare se non fosse che lo scrittore non ha perso occasione per lanciare una frecciata al governo. E per di più affiancando vicende che ben poco c'entrano tra loro. ''...Convinta animalista e più volte schierata nella battaglia in difesa degli orsi del Trentino, Caterina Murino ha deciso di portare il suo cane con lei per ricordare l', uccisa in Abruzzo ...Usa queste parole il Cai , il Club Alpino Italiano, nel commentare quello che è successo all'. Il plantigrado è stato ucciso da un colpo di fucile nella notte tra giovedì e venerdì. "...

Individuati nella notte i cuccioli dell'orsa Amarena. Ora il Parco cerca di recuperarli Open

Uccisione dell'orsa Amarena: chi spera in una pesante condanna di chi ha sparato a quell'esemplare rarissimo di "marsicano" (dai 60 ai 70 esemplari al mondo), ...Per tenere vivo il ricordo dell'orsa Amarena vogliamo condividere con voi alcuni dei più toccanti omaggi artisici apparsi sul web e sui muri ...