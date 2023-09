Orsa Amarena uccisa | avvistati i cuccioli | si lavora per salvarli

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Sono statidi, l'a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. I piccoli – riferiscono all'Adnkronos dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – sono stati individuati in una zona di campagna, dove si suppone abbiano trovato rifugio dopo la morte della madre. Ora siper cercare di metterli in salvo il prima possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.