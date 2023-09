Orro | ' ' Ho fatto fatica a dormire per la Turchia Ora prendiamoci la medaglia' '

(Di sabato 2 settembre 2023) La palleggiatrice della Nazionale Alessiaritorna sulla sconfitta in semifinale degli Europei contro lae suona la carica in vista ...

La palleggiatrice della Nazionale Alessiaritorna sulla sconfitta in semifinale degli Europei contro la Turchia e suona la carica in vista ..."Forse la sconfitta al mondiale in semifinale fece più male " ha ricordato" ma credo che ... Ho ripensato alla partita a quello che potevamo fare e non abbiamoma in generale adesso dobbiamo ...Alessiaè dello stesso avviso: 'Forse la sconfitta al mondiale in semifinale fece più male, ma ... Ho ripensato alla partita a quello che potevamo fare e non abbiamoma in generale adesso ...

Pallavolo Comunicato Federale del 2 settembre 2023 Federvolley

Ci pensa Melissa Vargas a spegnere i sogni dell’Italia di giocarsi la finale degli Europei di pallavolo. Ci sarà la Turchia a contendersi il titolo continentale detenuto dalle azzurre. La giocatrice c ...BRUXELLES — I sogni dell’Italia finiscono al tie-break. La Turchia elimina le azzurre e vola in finale dell’Europeo dove affronterà una tra Serbia e Olanda. Alle azzurre di Mazzanti non basta la grand ...