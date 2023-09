Opposizioni senza bussola | la folle estate della sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Un uomo di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo, ha sparato a un'orsa, uccidendola. Aveva paura che facesse fuori le sue galline, come era accaduto qualche giorno prima. Di chi è la colpa? Ma è ovvio: del governo e del centrodestra. Può sembrare una battuta. Invece è proprio ciò che sostiene Eleonora Evi, deputata dell'Alleanza Verdi ee portavoce di Europa Verde: «Sono le conseguenze drammatiche di questo governo che ha dato il via alla caccia libera come fossimo nel far west, consentendo di uccidere animali selvatici anche in aree urbane e protette». Piccolo inciso: il governo non ha liberalizzato la caccia in città, ha solo permesso di iscriversi ad appositi corsi di formazione per poter partecipare a piani di contenimentofauna selvatica sotto la supervisione delle polizie provinciali e regionali. Quindi, nessuno può imbracciare un ...