Omicidio Saman | adesso si cerca la madre | i sospetti degli inquirenti

Il pachistano, accusato dell'della figliainsieme a quattro familiari, è in corso di trasferimento in un carcere emiliano, non è stato detto quale. In conferenza stampa il procuratore ...Iannuccelli rappresenta il fidanzato di, il 22enne Saqib Ayub, che nel processo persi è costituito parte civile. Avvocata Iannuccelli, in che stato d'animo il suo assistito ha accolto ......anche il faro tenuto costantemente acceso dai media italiani hanno fatto sì che la storia di... con la certezza che i reati commessi nel nostro Paese, tanto più quelli gravi come l', ...

Omicidio Saman, caccia alla madre: ora è l'unica latitante dei familiari indagati. La Procura: «Storica estradizione dal Pakistan» È arrivato dopo l'estradizione dal Pakistan, primo caso in Italia, ...Shabbar Abbas, accusato dell’omicidio della figlia Saman avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato nella notte tra giovedì 31 agosto ...