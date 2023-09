Omicidio in barberia | la procura aspetta il rientro del titolare dall' Egitto

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladi Genova prosegue gli accertamenti su Mohamed Alì detto “Aly”, ildelladi via Merano, nel quartiere di Sestri Ponente, dove lavorava Mahmoud Aba, il diciannovenne di origine egiziana ucciso un mese fa e i cui resti – senza testa né mani - sono stati gettati in mare

Genova . Mohamed Alì detto " Aly " ha chiesto al suo avvocato Salvatore Calandra, che difende il fratello Bob, di presentare istanza alla procura di Genova il dissequestro delladi via Merano a Sestri ponente, nella quale lavorava Mahmoud Abdalla , il diciannovenne egiziano ucciso a fine luglio e i cui resti sono stati poi gettati in mare nel Tigullio.... e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, il titolare e il socio di Aly Barber Shop, la... in procura due giovani nordafricani" oppure "Cadavere mutilato, due egiziani indagati per",...Emergono nuove indiscrezioni sull'di Mahmoud Abdalla, il barbiere di 19 anni ucciso a Genova, il cui corpo senza testa e mani ... L'uomo, di origini egiziane e titolare di unanel ...

Omicidio di Sestri Ponente: il barbiere dall’Egitto chiede di riaprire il negozio, ma non rientra in Italia Il Secolo XIX

Mohamed Alì detto “Aly” è il titolare della barberia di via Merano, a Sestri Ponente, nella quale lavorava Mahmoud Abdalla, il diciannovenne egiziano ucciso a fine luglio e i cui resti sono stati poi ...I due parrucchieri egiziani accusati di aver ucciso e fatto a pezzi il loro dipendente rischiano per l’efferatezza del delitto di essere aggrediti ...