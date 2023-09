Omicidio Giulia Tramontano | veniva avvelenata con cloroformio e ammoniaca

(Di sabato 2 settembre 2023) Alla tragedia della morte die del suo piccolo che aveva in grembo da sette mesi, Thiago, si aggiungono dettagli aberranti. L’autopsia rivela che il compagno, Alessandro Impagnatiello, le aveva somministrato del veleno.: Impagnatiello l’avvelenava da mesi Nuovi sconcertanti retroscena nell’a Senago di. Almeno da dicembre, Alessandro Impagnatiello, L'articolo proviene da Il Difforme.

...- che nelle prossime ore potrebbe indagate altre persone - contesta a entrambi il reato di... Il fascicolo d'inchiesta è stato affidato alle pm eporediesiNicodemo e Valentina Bossi, che ......- che nelle prossime ore potrebbe indagate altre persone - contesta a entrambi il reato di... Il fascicolo d'inchiesta è stato affidato alle pm eporediesiNicodemo e Valentina Bossi, che ...Non solo veleno per topi, ma anche ammoniaca e cloroformio . Sono i nuovi dettagli sull'diTramontano che emergono dopo l' autopsia eseguita sul corpo della 29enne incinta al settimo mese uccisa lo scorso 27 maggio a Senago , in provincia di Milano. A rivelarli è il ...

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello tentò di avvelenare la compagna incinta con ammoniaca, topicida e c… La Repubblica

Non solo l'uso del topicida, ma Impagnatiello avrebbe cercato di uccidere la compagna incinta di 7 mesi anche con ammoniaca e cloroformio ...Il compagno della 29enne ammazzata con 37 coltellate acquistò una confezione di cloroformio. I messaggi di Giulia: "Ho dormito male, mi sento drogata" ...