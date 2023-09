Omicidio Giovanbattista | è polemica su Manfredi per il brindisi sul palco poche ore dopo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl 31 agosto Napoli si è svegliata sotto choc, per l’del musicista Giambattista Cutolo, consumato nella notte in piazza Municipio. La sera dello stesso giorno era in programma l’inaugurazione della Festa dei Gigli a Barra. Il sindacoè salito suldella kermesse, molto attesa nell’area orientale. Si trattava di impegni presi in precedenza, per il rilancio della storica festa. Ma ad alcuni è parso inopportuno ilfinale, in un giorno tragico, protagonisti sindaco e partecipanti alla manifestazione. Ad aprire laè stata la docente universitaria Maria Luisa Iavarone, assai sensibile sul tema criminalità: il figlio Arturo nel 2017 rischiò la vita, per le coltellate di una babygang in via Foria. Oggi Iavarone presiede l‘associazione Artur ...