Oliver Zipse BMW - Lo stop alle endotermiche è una decisione sconsiderata

(Di sabato 2 settembre 2023) "Ritengo che lapolitica di porre fine ai motori a combustione sia": con queste parole, amministratore delegato della BMW, ha commentato all'Handelsblatt le decisioni della Comunità Europea sul bando delle autonel 2035. Il numero uno di Monaco ha sottolineato come l'Europa non debba puntare solo sull'elettrico, perché la produzione di auto a batteria è totalmente dipendente dcatene di approvvigionamento internazionali, con tutti i problemi che ne conseguono, dinterruzioni a vere e proprie politiche industriali pensate per svantaggiare i costruttori del Vecchio continente.è solo l'ultimo di una lunga serie di top manager che hanno espresso i propri dubbi sulle strategie di ...

'Ritengo che la decisione politica di porre fine ai motori a combustione sia sconsiderata': con queste parole, amministratore delegato della BMW e presidente dell'Acea, ha commentato all'Handelsblatt le decisioni della Comunità Europea sul 2035. Il numero uno di Monaco ha sottolineato come l'...... della digitalizzazione e della circolarità", spiega il ceo, CEO di BMW, la descrive in questo modo: Il concept poggia sulla nuova piattaforma Neue Klasse che sarà la base per le elettriche che il marchio lancerà dal 2025 in poi e che potranno ...

BMW e Acea, Oliver Zipse: "Stop endotermiche decisione ... Quattroruote

"La Bmw Vision Neue Klasse combina la nostra capacità di innovazione nelle aree principali dell'elettrificazione, della digitalizzazione e dell'economia circolare - ha detto durante l'evento di ...MONACO – Un punto di partenza per la mobilità del futuro: al Salone di Monaco Bmw reinventa l’auto, presenta il prototipo Vision Neue Klasse che mostra come sarà la prossima generazione di veicoli con ...