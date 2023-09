Oliver Zipse (BMW) - 'Lo stop alle endotermiche è una decisione sconsiderata'

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 settembre 2023) "Ritengo che lapolitica di porre fine ai motori a combustione sia": con queste parole, amministratore delegato della BMW, ha commentato all'Handelsblatt le decisioni della Comunità Europea sul bando delle autonel 2035. Il numero uno di Monaco ha sottolineato come l'Europa non debba puntare solo sull'elettrico, perché la produzione di auto a batteria è totalmente dipendente dcatene di approvvigionamento internazionali, con tutti i problemi che ne conseguono, dinterruzioni a vere e proprie politiche industriali pensate per svantaggiare i costruttori del Vecchio continente.è solo l'ultimo di una lunga serie di top manager che hanno espresso i propri dubbi sulle strategie di ...