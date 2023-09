Ohio | uccisa dalla polizia una 21enne incinta | morta anche la bambina

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 2 settembre 2023) Ta’Kiya Young, di Columbus in, afroamericanadi 21 anni, è statail 24 agosto 2023 mentre fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. L’episodio è stato ripresobodycam delle forze dell’ordine, che si è rivelata determinante per riuscire a ricostruire nei dettagli l’accaduto: nel filmato è possibile vedere un poliziotto mentre si avvicina alla macchina in cui si trovava la ragazza, per poi chiederle di scendere. Lei, però, ha accelerato verso un agente, che l’ha invitata nuovamente a fermarsi. per poi sparare. È bastato un solo proiettile per causare la morte della donna. Vi raccomandiamo... L'ufficiale di ...