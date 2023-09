Nuove proroghe e diversi sconti per le offerte mobile e di rete fissa di TIM

...sperimentandostrade. Impegno e innovazione ci consentono di guardare al futuro con fiducia'. Per costituire la Comunità energetica i promotori avranno tempo fino a luglio 2024, salvo. ......sperimentandostrade. Impegno e innovazione ci consentono di guardare al futuro con fiducia". Per costituire la Comunità energetica i promotori avranno tempo fino a luglio 2024, salvo. ...Non è escluso che il governo possa introdurre ulteriorie modifiche alla normativa. Al momento, non ci sono certezze, ma eventualiscadenze e sconti potrebbero prevedere requisiti di ...

Superbonus 110%: nuova proroga e riapertura Poste Italiane Lavori Pubblici

Il Brescia, che grazie alla riammissione in Serie B beneficerà della proroga di una settimana per il mercato, è a caccia di nuovo direttore sportivo. Contatti avviati con Pasquale Foggia, che però ...«Nel sud della provincia non deve nascere alcuna nuova discarica di rifiuti comunali. Cerreto a Roccasecca deve rimanere chiusa». E' la risposta corale arrivata dalla Consulta ...