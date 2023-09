Nuova protesta anti - francese in Niger

anti - francese a Niamey, capitale del Niger, pochi giorni dopo che il regime militare del Paese ha accusato la Francia di "flagranti ingerenze" nel sostenere il presidente deposto ...L'impegno delle istituzioni locali nel mettere in campo "lastrategia per la casa" di cui si ... In segno di, un gruppo di almeno quindici abitanti si è riunito sul tetto per ostacolare ...SullaSardegna la donna spiega che c'era il barbecue acceso e il piccolo che riposava all'... l'ottava edizione del festival entra nel vivo Olbia - Roma in continuità a 410 euro,la ...

Nuova protesta migranti a Caltanissetta, bloccata strada Agenzia ANSA

Roma, 2 set. (askanews) - Nuova protesta anti-francese a Niamey, capitale del Niger, pochi giorni dopo che il regime militare del Paese ha accusato la Francia di "flagranti ingerenze" nel sostenere il ...Duecento tifosi dello Spezia si sono recati questa mattina al campo di allenamento di Follo in Val di Vara e poi al Picco, dove era in corso un sopralluogo ...