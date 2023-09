“Non volevo ucciderlo | ma solo difendermi” | la confessione-choc del 16enne accusato di aver ammazzato il musicista Cutolo

(Di sabato 2 settembre 2023) «Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco». La pistola? «Era del gruppo e me l’ha passata un mio amico maggiorenne. Non, ma». È una parte dellaal gip dei Minori resa daldiucciso il24enne Giovanbattista, giovedì a Napoli, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto, al culmine di...

... con precedenti anche per un tentato omicidio quando aveva 13 anni, ha raccontato agli inquirenti di essersi solo difeso, avendo visto Cutolo avanzare verso di lui in modo minaccioso: '...che il volume fosse dove doveva essere." Questa sarebbe stata la prima mal'ultima volta che Tyler si sarebbe lamentato del livello del volume, ma per come la vedeva Perry, il frontman ...... con precedenti anche per un tentato omicidio quando aveva 13 anni, ha raccontato agli inquirenti di essersi solo difeso, avendo visto Cutolo avanzare verso di lui in modo minaccioso: '...

Il killer con la fiocina: «L'ho presa per difendermi. Non volevo ucciderlo». Trascritti gli audio durante l'ar corriereadriatico.it

AGI - "Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco". La pistola "Era del gruppo e me l'ha passata un mio amico maggiorenne. Non volevo ucciderlo, ma solo difendermi". È una parte della c ...