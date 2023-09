Non svegliate gli adolescenti alle 7 di mattina

Leggi su panorama

(Di sabato 2 settembre 2023) Il cronotipo dei giovanissimi, suggerisce un nuovo studio italiano, non è fatto per alzarsi presto. Ne risentono rendimento scolastico e benessere psicofisico. Meglio sarebbe posticipare l’inizio delle lezioni. E rendere le scuole (e le aziende dove lavorano i genitori) più flessibili. Con gli inizi di settembre finisce l’ozio estivo. E per moltila sveglia del ritorno a scuola suonerà troppo presto. Soprattutto per i «gufi», i cronotipi che sono più attivi di notte e faticano ad alzarsi al mattino. Al contrario delle «allodole», che al primo squillo sono fuori dal letto. Se di «gufi» o «allodole» si parla da anni, oggi un nuovo studio spiega, per la prima volta, come la preferenza circadiana dei giovanissimi influenzi, oltre al rendimento tra i banchi, il processo di formazione della loro «identità scolastica», ossia la percezione di sé stessi come ...