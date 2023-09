Non corriamo dietro agli Stati Uniti Bordata Tajani | cosa dice all' Europa

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023), il vicepremier affronta la questione delle politiche internazionali e del ruolo dell'Italia sullo scacchiere internazionale. Innanzitutto è necessario riformulare i propri rapporti all'interno dell'Alleanza atlantica. «Abbiamo visto anche sulla questione ucraina che non possiamo correre sempre». Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Gli Usa - ha spiegato - «sono un nostro interlocutore, ma anche se nella Nato vogliamo contare di più, serve un'che sappia contare di più, non a parole ma anche a fatti». Nel suo interventoha spiegato che «per quanto riguarda la difesa, nell'800vano che non ...