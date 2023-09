"È stato come giocare due incontri diversi " ha detto "" ai microfoni ": uno con i primi due ... Io ho alzato il mio livello e nel terzo, quarto e quinto set ho lettoil suo gioco rispetto ai ..." Messaggio recapitato mapunta a non ripetere l'esperienza: " Non voglio ritrovarmi in questa ... " Avrei potuto e dovuto giocare, a livello più alto nei primi due set. Non sono sicuro di ...Ho cercato di aggrapparmi a tutte le palle break, ho lettoil suo tennis ed è andata bene".inizia male, perde la battuta nel primo game, manca la palla del 2 - 2 con Djere bravo a ...

Nole: “Meglio vincere in 3, ma è un messaggio per tutti” Tiscali

L’aveva già fatto altre volte, e noi italiani lo sappiamo bene visto che in tre delle ultime cinque la vittima era stata un azzurro (Sinner nel ...Alle 01:32 della notte newyorkese finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al connazionale Laslo ...