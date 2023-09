Nizza vs Strasburgo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 settembre 2023) Lo, che parte forte, si reca nel sud della Francia per affrontare ilall’Allianz Riviera, in Ligue 1, domenica 3 settembre sera. Ilha avuto un inizio non entusiasmante ma imbattuto, mentre loè in testa alle classifiche europee in questa fase iniziale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’inizio del regno di Francesco Farioli alè stato finora poco incoraggiante: irdi non hanno ancora vinto nelle tre partite iniziali, ma non hanno ancora assaporato la sconfitta sotto la guida dell’italiano. Il malcontento dei tifosi è stato ...