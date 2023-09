New York dichiara guerra al crimine “dall’alto” | a combatterla sarà un esercito di droni

(Di sabato 2 settembre 2023) C’è un nuovo sceriffo in città – e vi spia. Questo fine settimana a Newverranno spiegati i nuovissimidi sorveglianza in dotazione alle forze dell’ordine della Grande Mela, incaricati di sorvegliare l’ordine pubblicosenza la necessità di dispiegare fisicamente agenti. L’occasionequella dei festeggiamenti per J’ouvert, che commemora l’abolizione della schiavitù e che ogni anno attira un gran numero di immigrati caraibici – oltreché una significativa presenza di polizia – per le strade di Brooklyn. A Newnumerosi casi di accoltellamenti Negli scorsi anni sono stati infatti numerosi i casi di accoltellamenti e sparatorie nel corso dell’evento, in qualche caso addirittura mortali. Il caso più eclatante fu la morte nel 2015 di un assistente ...

Il direttore d'orchestra americano ha diretto laPhilharmonic Orchestra ed è ricordato per la sua colonna sonora di 'West Side Story', un grande successo di Broadway. Con 'Maestro', in corsa ...La Governatrice dello Stato diKathy Hochul ha annunciato la selezione di ADL Ventures e SecondMuse per promuovere l'innovazione e la produzione delle tecnologie climatiche nello Stato. Le aziende svilupperanno e ...Secondo ilTimes , Meta potrebbe aggiungere un'opzione di abbonamento a pagamento a Instagram e Facebook in Europa. Questa versione del servizio sarebbe un modo per rispondere alle richieste europee in ...

New York Times: "Meta valuta Facebook e Instagram a pagamento in Ue" La Gazzetta dello Sport

La 37enne ha raccontato la propria esperienza al New York Post, spiegando di non riuscire a trovare un lavoro in questo settore proprio a causa del suo volto tatuato. Fino a quando, un uomo, ha deciso ...Meta starebbe considerando una versione a pagamento di Facebook e Instagram, senza pubblicità, in risposta alle richieste europee in tema di privacy.