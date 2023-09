“Nessuno entri in quella chiesa” | l’appello dei familiari di Elisa Claps dopo la riapertura dell’edificio in cui la ragazza morì e fu sepolta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Una croce infilzata di sandali – gli stessi a occhio di bue che indossavaquel 12 settembre del 1993 – il prossimo 12 settembre, partendo dalla Torre Guevara di Potenza attraverserà la città in testa a una marcia simbolica per tornare,30 anni esatti, nel luogo da cui scomparve la 16ennedomenica mattina, ladella Santissima Trinità. La stessain cui è stata ritrovata cadavereben 17 anni, a 15 metri di distanza dall’altare, dove in molti immaginavano fosse. La sta assemblando il regista e attore teatrale Ulderico Pesce, con i sandali della comunità potentina e non solo (perché lo sdegno per ciò che è accaduto a partire da quel 12 settembre ha scavalcato i confini lucani) “Per chiedere al Papa – spiega Pesce – che ...