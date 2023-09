Neonata morta in culla | sul corpo scottature ed ecchimosi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ giallo sulla morte di una bimba di circa un mese e mezzo, avvenuta in un’abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano; la piccola è stata trovata senza vita nelladai genitori questa mattina. I carabinieri, intervenuti sul posto in seguito alla richiesta dei sanitari del 118, hanno constatato che sul corpicino dellaerano presentiedvarie. Il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha quindi aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì all’ospedale di Caserta. I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno inoltre ascoltato i genitori della piccola, la cui versione dei fatti sarà oggetto di verifiche; proprio per capire cosa è accaduto, i carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei due ...