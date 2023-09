Neonata morta in culla | scottature ed ecchimosi sul corpicino | aperta indagine

I carabinieri, intervenuti sul posto in seguito alla richiesta dei sanitari del 118, hanno constatato che sul corpicino dellaerano presenti scottature ed ecchimosi varie. Il magistrato della ...Unaè stata trovataquesta mattina nella culla in casa dei genitori a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, chiamati dai ...La7.it - È giallo sulla morte di unadi circa un mese e mezzo, avvenuta in un'abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano. Il corpo senza vita della bimba era ancora nella culla. Sono ...

Neonata morta in culla nel Casertano, sul corpo scottature ed ecchimosi Sky Tg24

Giallo nel Casertano: una neonata di un mese e mezzo è stata ritrovata senza vita nella sua culla a Santa Maria a Vico, sul corpo aveva segni di ustioni ed ecchimosi. La scoperta è stata fatta dai gen ...C'erano scottature ed ecchimosi varie sul corpo di una bimba di circa un mese e mezzo morta in un'abitazione di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.