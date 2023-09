Nell’esistenza terrena degli esseri umani è più importante avere il denaro o l’amore?

Leggi su formatonews

(Di sabato 2 settembre 2023) Tutti ci chiediamo quali sono le cose di cui nella vita abbiamo più bisogno, spesso senza trovare risposta. Conta più il? In un giorno qualunque glivengono al mondo, con la mancanza assoluta di consapevolezza riguardo al luogo dove stanno per entrare. Questo non può essere un caso: se ci fermiamo a pensare al motivo per il quale nasciamo con una vita ed un mondo di cose da imparare, forse ci renderemmo conto di quanto sia precaria e fragile la condizione umana. La verità infatti, è che fin da bambini siamo spugne che assorbono tutto ciò che le circonda.ha un peso maggiore delnella vita umana? – Foto Ansa – FormatoNews.itEd è a seconda di ciò che apprendiamo che diventiamo qualcuno, delle persone con dei valori e ...