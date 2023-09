Nazionale | Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione | canale | orario | tv e streaming

(Di sabato 2 settembre 2023) Oggi, sabato 2 settembre alle ore 11:00, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il nuovo commissario tecnico dellaterrà la suadi. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina dopo due settimane che hanno visto gli azzurri impegnati nella scelta del successore di Roberto Mancini, fresco di dimissioni per sposare il progetto dell’Arabia Saudita. Inevitabilmente, sono tanti i temi sul tavolo. Il caso Mancini, ma anche la clausola dicol Napoli. E poi naturalmente il campo. Dopo le convocazioni diramate da, sono tante le curiosità in vista della doppia sfida di qualificazioni a EURO 2024 contro Macedonia del Nord (9 settembre ...

Il direttore del Parco,Sammarone, ha avanzato un'ipotesi: "Se una ...... nel quartier generale degli Azzurri a Coverciano, e in diretta su Rai 2,Spalletti sarà presentato alla stampa. Il nuovo Ct parlerà per la prima volta da selezionatore della...Di seguito in formato immagine l'elenco dei convocati dal commissario tecnicoSpalletti, da ieri ufficialmente in carica, per le partite Macedonia del Nord - Italia del 9 settembre ed Italia -...

Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a ...(La Gazzetta del Mezzogiorno) In attesa della conferenza di presentazione, in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato la lista delle sue prime convocazioni da commissario ...