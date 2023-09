Nazionale | inizia l' era di Luciano Spalletti | Spero di far rinascere il sogno azzurro

Nel giorno in cuiufficialmente l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della, l'Italia guarda già ad Euro2024. E non può fare altrimenti, visto il repentino addio di Roberto Mancini che ha ...... nuovo commissario tecnico della, ha parlato a margine della consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni.Spalletti: "Ringrazio Gravina per avermi dato ...... che ha festeggiato di fronte al suo pubblico di Perugia la duecentesima volta in, e ... Il terzo setcon la Serbia aggressiva in attacco, Peric mette a terra il 2 - 0, punteggio messo ...

Nazionale, Spalletti: 'Un sogno che parte da lontano, emozione ... Sky Sport

Inizia ufficialmente l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, sabato mattina il nuovo commissario tecnico azzurro è intervenuto ...