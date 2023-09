(Di sabato 2 settembre 2023) Va inperun furto e si trova di fronte l’uomo che, due giorni prima, lo aveva minacciato. È accaduto al direttore di un supermercato di San Giuseppe Vesuviano, che ha fatto subitoil 29enne, fermato dalla polizia per un altro motivo. Il giovane, privo di documenti, era stato prelevato dagli agenti al pronto soccorso di Nola, dove avrebbe minacciato di aggredire medici e infermieri. Portato inper l’identificazione, aveva reagito offendendo e provando ad aggredire gli agenti. Proprio in quel momento ha incrociato il direttore di un supermercato di via Ugliani, che lo ha riconosciuto come l’autore della rapina avvenuta martedì 29 agosto. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo aveva nascosto sotto la maglia quattro bottiglie di alcolici del valore di circa 100 euro ...

. Gli agenti delSan Giovanni - Barra, nell'ambito di servizi all'uopo predisposti, hanno controllato l'abitazione di un 20enne napoletano in via delle Repubbliche Marinare dove .... Gli agenti deldi Polizia di Pozzuoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di, su ...Il direttore di un supermercato riconosce il suo ...

Napoli, va in commissariato per denunciare: incontra il suo rapinatore e lo fa arrestare TPI

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo condiviso tutto su quello che era il mercato in uscita e in entrata. Cambiare le facce dei giocatori tanto per cambiare non aveva ...Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra di Napoli hanno arrestato un ventenne con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti che custodiva un panetto di hashish, una porzione di un altro pa ...