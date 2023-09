Napoli | Rudi Garcia | «Non meritavamo di perdere Primo gol loro sull’unica uscita»

(Di sabato 2 settembre 2023), allenatore del, ha così parlato dopo il match contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico azzurroha così parlato a Dazn dopo-Lazio. LE PAROLE – «All’intervallodi essere avanti, poidella Lazio hanno fatto gol. Abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati meno buoni nel palleggio, nella ripresa ha meritato la Lazio ma complessivamente un pareggio sarebbe stato meglio. Quando non si può vincere bisogna non, i ragazzi devono impararlo. Sapevamo che contro la Lazio è meglio essere avanti nel risultato che indietro altrimenti ti devi prendere dei rischi contro avversari veloci, così ti esponi. Siamo stati poco aggressivi su ...

- LAZIO 1 - 2 Marcatori: 30' Luis Alberto (L), 32' Zielinski (N), 52' Kamada (L)(4 - ... All.:Garcia LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); ...Garcia, allenatore del, interverrà a breve in diretta tv e in conferenza stampa dopo il ko dei suoi contro la Lazio di ...Prima sconfitta in stagione, dopo due successi di fila, invece per la squadra diGarcia che ...- Lazio 1 - 2 Alla mezz'ora di gioco del primo tempo è la Lazio a sbloccare l'incontro con il ...

Domani Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio CalcioNapoli24

Il tecnico azzurro ha aggiunto: " Contro la Lazio meglio essere avanti che dietro, i loro attaccanti sono veloci e ti esponi. Siamo stati poco fortunati e poco aggressivi su alcune situazioni ...Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole: “All’intervallo meritavamo di essere avanti, poi sull’unica uscita della Lazio hanno fatto ...