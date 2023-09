Napoli | musicista ucciso Manfredi | «Ora serve un segnale forte | linea dura contro le armi ai minorenni»

(Di sabato 2 settembre 2023) «Lo sconforto non deve prendere il sopravvento, anzi dobbiamo rimanere uniti. L?ho detto da vicino alla mamma e al papà di Giovanbattista, da padre prima ancora che da sindaco: non...

E alla notizia di quanto avvenuto ai cornisti hanno deciso di registrare un video per porgere le loro condoglianze e dedicare la loro esibizione a Giovanbattista Cutolo, ildi 24 ...AGI/Vista - Momento di tensione per un intervento poco gradito al presidio per ricordare il24enne ucciso ada un sedicenne. Le immagini girate a Piazza Bellini.Gli altri due concerti, da organizzare, saranno uno sinfonico al Conservatorio die uno da camera alla sede universitaria di San Marcellino'. Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro ...

Musicista ucciso a Napoli, il 16enne che ha sparato: "Mi sono solo difeso" TGCOM

Anche il numero uno di Fratelli d’Italia a Napoli Sergio Rastrelli evidenza le parole del papà di Giovanbattista che «punta giustamente l’indice anche verso le fiction. A questi paradigmi sbagliati ...Gemma Tuccillo è stata a lungo a capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il ministero di Giustizia. In pensione, ora è consulente giuridico del ministro Carlo Nordio per la g ...