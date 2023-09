Napoli | Muscarà | “No al ‘Bufala Fest’ a piazza Municipio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci dovremmo solo vergognare, tra qualche giorno ci sarà il Bufala Fest nella stessadove pochi giorni prima è stato ucciso un giovane figlio di, come Giovanbattista Cutolo – dichiara il consigliere del gruppo Misto Maria– è vero, la vita va avanti, ma se proprio non si può evitare, dedichino al ragazzo un minuto di silenzio, anche se per la povera famiglia poco cambierà. La cosa ancora più assurda è quella di festeggiare le nostre bufale, nonostante le devastanti politiche degli abbattimenti bufalini per sospetta brucellosi nel Casertano, nonostante l’ingiustificata mattanza di decine e decine di migliaia di capi sani e nonostante, sottolineo, la chiusura di centinaia di aziende bufaline. Faccio davvero fatica a capire cosa ci sia da festeggiare, il ‘genocidio’ delle Bufale nel ...