Napoli | le pagelle di CM | Zielinski segna e sbaglia | Anguissa flop E Osimhen-Kvara

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LEE I VOTI DI- LAZIO(4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Olivera 5 (21'st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6,...LEE I VOTI GLI HIGHLIGHTS DI- LAZIOGioca male larghi tratti della gara, con poca qualità e molta prevedibilitàPAGELLE LAZIOProvedel 7 - Beffato da Romagnoli e dal suo tacco in occasione del gol del. Prima straordinario su Kvara,...

Pagelle Napoli-Lazio: Anguissa annebbiato, Garcia incartato da Sarri! BatJuan resta nella caverna stasera CalcioNapoli24

Voti e pagelle Napoli-Lazio 1-2: i biancocelesti riescono a strappare i tre punti agli azzurri. Serata da dimenticare per il Napoli contro la Lazio. Gli azzurri scendono in campo con i migliori propos ...Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS ...