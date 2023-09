Napoli-Lazio | torna Kvara titolare Ancora la coppia Olivera Juan Jesus

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) Tutto pronto per l’anticipo del sabato che vede in campo ilcontro la. Ilha salutato Lozano in queste ultime ore di mercato, mentre ha perso Gollini per un infortunio. Per il resto tutti i giocatori saranno disponibili, con Rudi Garcia che schiererà il proprio 4-3-3 di fronte a Meret. In difesae Rrahmani saranno i due centrali, panchina almeno inizialmente per Natan, sulle fasce invece capitan Di Lorenzo e Oliveira. Nel centrocampo a tre confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avantiil fenomeno georgianotskhelia, che, insieme a Politano, sosterrà l’unica punta Victor Osimhen. Anche Sarri avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per l’ultimo arrivato Matteo Guendouzi e per Pedro, le cui condizioni saranno rivalutate, ...