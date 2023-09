Napoli Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Laviene adopo due sconfitte di fila, ruolino esattamente opposto rispetto a quello dei partenopeiandrà in scena allo Stadio Maradona di Fuorigrotta alle ore 20.45. Seconda gara interna consecutiva per gli azzurri di Garcia Campioni di Italia che sono a punteggio pieno dopo due gare. Per Sarri sarà di fatto un banco di prova complicato viste le due sconfitte rimediate dallanelle prime due partite di Campionato di Serie A. Garcia può contare subito su Kvara che ormai ha recuperato del tutto e sicuramente vuole mantenere il passo del Milan che battendo per 2 a 1 ieri sera la Roma (alla terza sconfitta consecutiva e ancora a zero punti) allo stadio Olimpico è a punteggio pieno e si candida come una protagonista di questo campionato. I tifosi napoletani sperano di ...