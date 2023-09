Napoli-Lazio oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 2 settembre 2023) Si apre un sabato davvero importante per quanto riguarda la terza giornata dellaA 2023-2024. Dopo due turni tutto sommato lineari, in questa occasione iniziano gli scontri diretti tra le big del massimo campionato di calcio. Ad impreziosire questo weekend vivremo undavvero importante. La partita si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano. Da una parte vedremo i campioni d’Italia, reduci da due brillanti vittorie consecutive contro Frosinone (3-1 a domicilio) e Sassuolo (2-0 casalingo) e che faranno di tutto per proseguire nella corsa di testa, confermando che la pancia non è affatto piena dopo lo scudetto di un anno fa. Dall’altra parte troveremo unadi mister Maurizio Sarri che invece deve far fronte a ben due sconfitte iniziali consecutive. Un pesante ...

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.(4 - 3 - 3):...Commenta per primo Un video che ha fatto immediatamente il giro del web e che non contribuisce a creare un clima disteso in vista dell'attesissima partita di sabato sera tra. La brutta partenza in campionato - due sconfitte in altrettante partite e il segno 0 in classifica - impongono ai biancocelesti un cambio di marcia e contro i campioni d'Italia, già ...Maurizio Sarri scalda la vigilia dicon un brutto gesto in direzione di un tifoso azzurro presente in stagione all'arrivo della squadra biancoceleste. Domani si attende un clima caldissimo al Maradona per il grande ex ...

Lazio Alla Ricerca della Prima Vittoria Dall’altra parte ... Ora sono determinati a riscattarsi, ma il compito non sarà facile contro un Napoli in grande forma. DAZN: La piattaforma di streaming DAZN ...Napoli-Lazio è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.