Napoli-Lazio | le formazioni ufficiali Kvaratskhelia torna titolare | Raspadori finisce in panchina

... l'altra sfida che chiude il sabato della terza giornata del campionato di Serie A è quella che vede affrontarsi ilcampione d'Italia in carica e la. Rudi Garcia (LaPresse) - ...Le probabili formazioni di, big match valido per la 3a giornata della stagione 2023 - 2024 di Serie A: Osimhen sfida Immobile, Politano favorito Dopo i successi contro Frosinone e Sassuolo, i campioni d'Italia in ...- Due obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di vincere. Ilsfida la, c'è l'intenzione di chiudere a punteggio pieno prima della sosta. Situazione diversa quella biancoceleste: Sarri ci arriva da ultimo in classifica e vuole punti, mai il tecnico ...

Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Napoli-Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La partita tra Napoli e Lazio si gioca stasera, sabato 2 settembre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...